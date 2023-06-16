"В результате мужественных и слаженных действий экипаж сержанта [Виктора] Петрунина уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины", - сказал он.

По словам Чехова, противник понес потери и отступил, а позиции российских войск были удержаны. На прошлой неделе американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выразил мнение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесет ничего хорошего Украине, США и НАТО.