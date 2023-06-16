Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого (Волновахский район Донецкой народной республики), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В результате мужественных и слаженных действий экипаж сержанта [Виктора] Петрунина уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины", - сказал он.
По словам Чехова, противник понес потери и отступил, а позиции российских войск были удержаны. На прошлой неделе американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выразил мнение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесет ничего хорошего Украине, США и НАТО.
Ранее, 9 июня, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не достигли целей своего наступления ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.