В Японии окончательно приняли законы об источниках финансирования роста военных расходов

Верхняя палата парламента Японии в пятницу проголосовала за принятие нескольких законопроектов об источниках финансирования роста военных расходов. Трансляция заседания велась на парламентском сайте.

Документы поддержали депутаты правящей Либерально-демократической партии и ее партнера по правящей коалиции - партии "Комэйто", которые вместе обладают большинством. Против высказались члены оппозиционных партий.

Ранее в мае законопроекты, инициатором принятия которых выступил правящий блок, были приняты в нижней палате парламента.

Законопроекты предусматривают создание специального фонда, который будет наполняться, в частности, из неналоговых поступлений. Средства из него пойдут на повышение оборонных расходов. В рамках новой законодательной базы также предусматривается использование на оборонные нужды части средств, собранных в виде особого налога с населения на восстановление районов, пострадавших от разрушительного цунами в марте 2011 года. Инициатива правящего блока столкнулась с острой критикой со стороны оппозиции, которая ранее попыталась выразить недоверие министру финансов Сюнъити Судзуки. Демаршами оппозиционные партии пытались затормозить принятие пакета законопроектов, однако в итоге не смогли помешать находящемуся в большинстве правящему блоку.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию национальной безопасности. В частности, в ней указано на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП.