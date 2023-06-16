ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска

«Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам», — отметил Пушилин. Он добавил, что напряженная ситуация сохраняется и на левом, и на правом фланге от города, однако российские военные ее контролируют.