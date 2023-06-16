ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска
Вооруженные силы Украины пытаются проломить оборону на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут) и воспрепятствовать наступлению армии России. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.
«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий», — сказал он, добавив, что российская армия при этом подготовлена лучше, ее подразделения слаженно взаимодействуют между собой и успешно противостоят чужим планам.
Пушилин подчеркнул, что войска РФ принимают всевозможные меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города. Он напомнил, что в ходе взятия Артемовска (Бахмута) военные перекрыли дороги, по которым находившиеся в городе солдаты Украины получали припасы. Однако в данный момент погода позволяет использовать для доставки боеприпасов и вооружений даже поля.
«Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам», — отметил Пушилин. Он добавил, что напряженная ситуация сохраняется и на левом, и на правом фланге от города, однако российские военные ее контролируют.