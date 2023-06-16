Потерю ВСУ 15 танков объяснили неопытностью экипажей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15 поставленных Западом танков из-за непрофессионализма танкистов. Об этом сообщил обозреватель французской газеты Ouest-France Филипп Шапло.

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По его данным, данные танки были уничтожены или повреждены в южной части Запорожской области. Обозреватель отметил, что украинские экипажи «хорошо экипированы и хорошо обучены, но не опытны».

В то же время Шапло привел мнение экспертов, которые убеждены, что причиной неудач ВСУ стала прочная линия обороны, которую выстроили российские солдаты. Он отметил, что одним из элементов российской обороны являются минные поля.