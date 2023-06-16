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Потерю ВСУ 15 танков объяснили неопытностью экипажей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15 поставленных Западом танков из-за непрофессионализма танкистов. Об этом сообщил обозреватель французской газеты Ouest-France Филипп Шапло.

Потерю ВСУ 15 танков объяснили неопытностью экипажей
© Stringer / Reuters

По его данным, данные танки были уничтожены или повреждены в южной части Запорожской области. Обозреватель отметил, что украинские экипажи «хорошо экипированы и хорошо обучены, но не опытны».

В то же время Шапло привел мнение экспертов, которые убеждены, что причиной неудач ВСУ стала прочная линия обороны, которую выстроили российские солдаты. Он отметил, что одним из элементов российской обороны являются минные поля.

Ранее командующий группировкой Вооруженных сил России Александр Романчук рассказал, что ВСУ понесли первые серьезные потери при попытке прорыва на запорожском направлении, когда попали на минные поля.

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