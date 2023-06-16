В США обсуждают новую тактику российской армии против ВСУ

«Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны», — пишет в своей статье Эндрю Крамер. Он добавил, что такая стратегия позволит истощить силы армии Украины до того, как она достигнет главной линии обороны.