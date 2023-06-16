В США обсуждают новую тактику российской армии против ВСУ
Вооруженные силы Украины могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии армии РФ. К такому выводу пришел обозреватель New York Times Эндрю Крамер, передает РИА Новости.
Он привел слова старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который отметил, что после начала контрнаступления армии Украины в центре внимания военных экспертов оказалась стратегия российских войск. Ли считает, что цель этой стратегии — нанесение урона украинским подразделениям и отход назад с минимальными потерями.
«Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны», — пишет в своей статье Эндрю Крамер. Он добавил, что такая стратегия позволит истощить силы армии Украины до того, как она достигнет главной линии обороны.
По его словам, Украина рискует потерять слишком много недавно обученной живой силы и техники в ходе контрнаступления.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления войск Украины. Он добавил, что Киеву пока не удалось достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.