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ТАСС сообщает, что ВСУ потеряли 10 человек, когда попытались прорваться под прикрытием колонны МАГАТЭ

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ под прикрытием колонны с сотрудниками МАГАТЭ попыталась прорваться в село Каменское в Запорожской области, об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира подразделения "Шторм Z" с позывным Али.

ВСУ потеряли 10 человек, когда попытались прорваться под прикрытием колонны МАГАТЭ
© Телеграм-канал Канал специального назначения

По его данным, попытка закончилась потерями, диверсионная группа была отброшена. Командир Али уточнил, что это произошло во время режима тишины. По его словам, в результате боя с ВСУ, украинская сторона потеряла как минимум 10 погибших. ДРГ была отброшена.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда те возвращались на Украину после визита на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, произошел не просто обстрел, а "завязался бой". В результате миссии МАГАТЭ пришлось переждать, когда все утихнет. Карчаа уточнил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже прибыл в город Запорожье, никто не пострадал.

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