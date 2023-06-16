ВСУ потеряли 10 человек, когда попытались прорваться под прикрытием колонны МАГАТЭ

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ под прикрытием колонны с сотрудниками МАГАТЭ попыталась прорваться в село Каменское в Запорожской области, об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира подразделения "Шторм Z" с позывным Али.

© Телеграм-канал Канал специального назначения

По его данным, попытка закончилась потерями, диверсионная группа была отброшена. Командир Али уточнил, что это произошло во время режима тишины. По его словам, в результате боя с ВСУ, украинская сторона потеряла как минимум 10 погибших. ДРГ была отброшена.