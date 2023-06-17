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Стало известно о мощном наступлении ВСУ в Запорожской области

На ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений. Об этом в Россией» Владимир Рогов.

Стало известно о мощном наступлении ВСУ в Запорожской области
© globallookpress.com

Информацию также подтверждает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его информации, бои ведутся на рубеже Работино-Вербовое.

«Враг ведет мощное наступление, дойдя до окопов он пытается прорваться и вклиниться в наши боевые порядки», — отмечается в сообщении.

Стало известно о волнах атак ВСУ на запорожском направлении

Военкоры сообщают, что на помощь российской пехоте подошли танки. ВСУ удалось занять выдвинутую вперед позицию, они пытаются прорваться дальше, по украинским военным ведется массированный артиллерийский обстрел.

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