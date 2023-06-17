Стало известно о мощном наступлении ВСУ в Запорожской области

На ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений. Об этом в Россией» Владимир Рогов.

Информацию также подтверждает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его информации, бои ведутся на рубеже Работино-Вербовое.

«Враг ведет мощное наступление, дойдя до окопов он пытается прорваться и вклиниться в наши боевые порядки», — отмечается в сообщении.