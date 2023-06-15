Испания передаст Украине полевой госпиталь и бронетранспортеры

По ее словам, перед доставкой полевого госпиталя планируется обучение украинских военнослужащих в Испании. Роблес также уточнила, что бронетранспортеры сначала прибудут в Польшу 19 июня. Там они добавятся к уже доставленным 40 БТР, а также к четырем танкам Leopard 2A4, которые находились в ремонте, отметила глава Минобороны Испании.