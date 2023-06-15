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Испания передаст Украине полевой госпиталь и бронетранспортеры

Мадрид передаст Киеву полевой госпиталь, а также 20 бронетранспортеров (БТР). Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, пишет ТАСС.

Испания передаст Украине полевой госпиталь и бронетранспортеры
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По ее словам, перед доставкой полевого госпиталя планируется обучение украинских военнослужащих в Испании. Роблес также уточнила, что бронетранспортеры сначала прибудут в Польшу 19 июня. Там они добавятся к уже доставленным 40 БТР, а также к четырем танкам Leopard 2A4, которые находились в ремонте, отметила глава Минобороны Испании.

Ранее сообщалось, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине 15 американских боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker. Стоимость 40-го транша составляет 325 миллионов долларов. Он выделяется из наличия американских Вооруженных сил.

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