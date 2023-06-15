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В США заявили о готовности конструктивно работать с РФ по ДСНВ

Соединенные Штаты готовы работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе и проводить консультации. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон в ближайшее время проводить дополнительные консультации с Москвой по ДСНВ.

В США заявили о готовности конструктивно работать с РФ по ДСНВ
© РИА Новости

"Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали, что готовы конструктивно работать с Россией над полным выполнением договора. Это включает в себя консультации, когда Россия будет готова", - отметил дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Москва и Вашингтон провели в последние недели прямые контакты по ДСНВ, стороны подтвердили несовместимые позиции, но у этих обсуждений есть результаты.

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