В США заявили о готовности конструктивно работать с РФ по ДСНВ
Соединенные Штаты готовы работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе и проводить консультации. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон в ближайшее время проводить дополнительные консультации с Москвой по ДСНВ.
"Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали, что готовы конструктивно работать с Россией над полным выполнением договора. Это включает в себя консультации, когда Россия будет готова", - отметил дипломат.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Москва и Вашингтон провели в последние недели прямые контакты по ДСНВ, стороны подтвердили несовместимые позиции, но у этих обсуждений есть результаты.