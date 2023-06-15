В США заявили о готовности конструктивно работать с РФ по ДСНВ

Соединенные Штаты готовы работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе и проводить консультации. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон в ближайшее время проводить дополнительные консультации с Москвой по ДСНВ.