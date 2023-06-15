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Российские военные уничтожили ударный вертолет ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили на Херсонском направлении ударный вертолет ВС Украины Ми-8, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Российские военные уничтожили ударный вертолет ВСУ
© РИА Новости

По его словам, пара Ми-8 пыталась нанести удар неуправляемыми ракетами в направлении Михайловка - Сергеевка, но ракеты упали с недолетом в 200 м.

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"Один вертолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков, - отметил представитель. - Поражение вертолета произошло на удалении 7 км от линии обороны подразделения".

Он добавил, что стрельба проводилась на догонном курсе с применением одной ЗУР ПЗРК "Игла".

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