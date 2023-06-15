Российские военные уничтожили ударный вертолет ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили на Херсонском направлении ударный вертолет ВС Украины Ми-8, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
По его словам, пара Ми-8 пыталась нанести удар неуправляемыми ракетами в направлении Михайловка - Сергеевка, но ракеты упали с недолетом в 200 м.
"Один вертолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков, - отметил представитель. - Поражение вертолета произошло на удалении 7 км от линии обороны подразделения".
Он добавил, что стрельба проводилась на догонном курсе с применением одной ЗУР ПЗРК "Игла".