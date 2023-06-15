Производитель Leopard исключил поставку танков Украине в этом году

Немецкий концерн Rheinmetall не сможет поставлять танки Leopard Украине в этом году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в интервью Bild.

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Сейчас у компании имеются 22 машины Leopard 2, которые можно подготовить к эксплуатации и отправить Киеву, и около 88 танков Leopard 1. Однако их ремонт оценивается в несколько сотен миллионов евро. Как отметил Паппергер, Rheinmetall не сможет профинансировать их ремонт без помощи властей.

Глава концерна подчеркнул, что даже если завтра будет принято решение о поставках танков Украине, они начнутся не раньше начала 2024 года.