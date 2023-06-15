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Минобороны Украины заявило о фактах исчезновения гуманитарной помощи

Минобороны Украины заявило о более чем 650 случаях исчезновения гуманитарной помощи для военных с начала года. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны Украины заявило о фактах исчезновения гуманитарной помощи
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Всего проверке подверглось более пяти тысяч фактов перемещения гумпомощи в около 100 воинских частей, которые украинское Минобороны осуществляло совместно с Государственной таможенной службой Украины с января по май 2023 года. Из них в 653 случаях получение такой помощи не подтвердилось. В частности, речь идет о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах, добавили в министерстве.

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