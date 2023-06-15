Командир спецназа «Ахмат» рассказал о наступлении в Марьинке

Российские силы планомерно наступают на Марьинском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), несмотря на ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в Telegram заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Наши бойцы планомерно двигаются вперед, работа продолжается», — сообщил Алаудинов.

Он отметил, что силы спецназа «Ахмат», 78-го полка, 150-й дивизии и 5-й бригады Вооруженных сил РФ делают свою работу слаженно. По его данным, на некоторых участках украинские силы пытаются провести контратаки, однако на участке, который контролируют указанные силы, противник «забыл и о мысли наступать» в их направлении.

При этом Алаудинов допустил, что бывает такое, что «где-то что-то» приходится оставлять «на несколько дней или часов», однако затем в итоге этот участок отбивают уничтожением «огромного количества противника».