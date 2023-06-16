Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс непричастен к атакам диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Белгородской области. Его слова передает РИА Новости.

Генсек подчеркнул, что страны альянса поддерживают Киев и помогают Украине защищать свои территории, но не имеют отношения к диверсиям в России. Он также отметил, что страны НАТО должны само договариваться с Украиной о сроках поставках вооружений.

Столтенберг также отметил, что страны НАТО должны само договариваться с Украиной о сроках поставках вооружений.

«Но они неоднократно и публично заявляли, что поставки оружия направлены на освобождение украинской территории», — заключил он.