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Генсек НАТО заявил о непричастности альянса к атакам ДРГ в Белгородской области

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс непричастен к атакам диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Белгородской области. Его слова передает РИА Новости.

Генсек подчеркнул, что страны альянса поддерживают Киев и помогают Украине защищать свои территории, но не имеют отношения к диверсиям в России. Он также отметил, что страны НАТО должны само договариваться с Украиной о сроках поставках вооружений.

Украина ударила по Белгородской области десятками снарядов за сутки

Столтенберг также отметил, что страны НАТО должны само договариваться с Украиной о сроках поставках вооружений.

«Но они неоднократно и публично заявляли, что поставки оружия направлены на освобождение украинской территории», — заключил он.

Ранее Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. По его словам, все члены блока готовы принять Украину в НАТО после завершения боевых действий.

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