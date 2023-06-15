Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в Марьинку

По его словам, освободить этот населенный пункт не получилось так быстро, как хотелось бы, в связи с рядом факторов. Как заявил врио главы ДНР, ситуация в Марьинке по-прежнему является напряженной, но российские подразделения с учетом того, что подключены и чеченские подразделения, продвигаются.