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Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в Марьинку

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают осуществлять переброску дополнительных резервов в Марьинку.

Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в Марьинку
© РИА Новости

По его словам, освободить этот населенный пункт не получилось так быстро, как хотелось бы, в связи с рядом факторов. Как заявил врио главы ДНР, ситуация в Марьинке по-прежнему является напряженной, но российские подразделения с учетом того, что подключены и чеченские подразделения, продвигаются.

«Противник предпринимает ряд шагов, не желая отходить от Донецка. К сожалению, мы видим, что это некая цель — создание такой сложной атмосферы в самом Донецке — именно с Марьинского направления Кировский и Петровский районы преимущественно и обстреливаются», — сказал Пушилин.

Он указал, что киевские власти не хотят терять эту возможность.

Также врио главы ДНР рассказал, что за восемь лет ВСУ выстроили серьезные укрепления в Марьинке.

«У нас в предыдущие восемь лет были попытки освобождения этого города. Противник видел в этом угрозу и очень серьезно «зарылся», — заявил он.

Ранее Пушилин заявил, что Вооруженным силам России стратегически важно освободить Марьинку «в обозримой перспективе» для дальнейшего продвижения.

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