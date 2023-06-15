Чеченские бойцы начали охранять границу с Украиной

Чеченские бойцы батальона «Запад Ахмат» заступили на службу на границе Белгородской области и Украины, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что жители региона теперь надежно охраняются и украинские диверсанты не смогут проникнуть на территорию области.

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Личный состав батальона «Запад Ахмат» МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области. <...> Теперь для бандитов граница закрыта, — написал Кадыров.

Так, чеченские бойцы появились на КПП вблизи населенных пунктов Нехотеевка и Казинка. Последний был атакован членами диверсионно-разведывательных групп Украины, напомнил глава Чечни. Жители других приграничных районов также могут выдохнуть, поскольку находятся под надежной защитой, заверил Кадыров.