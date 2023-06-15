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В Rheinmetall заявили о невозможности передать Украине Leopard

Глава оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания не сможет передать Украине танки Leopard в 2023 году. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В Rheinmetall заявили о невозможности передать Украине Leopard
© globallookpress.com

По словам Паппергера, в распоряжении концерна находится 110 танков, включая 22 танка типа Leopard. Их все можно было бы подготовить к отправке на Украину, но Rheinmetall не сможет отремонтировать их «без заказа», поскольку затраты на это составляют несколько миллионов евро, отметил он.

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Кроме того Паппергер указал, что Leopard нуждаются в переоборудовании, поэтому даже при получении заказа, их поставки в Киев продлятся до начала 2024 года. При этом он пообещал отправить на Украину 300 тысяч боеприпасов.

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