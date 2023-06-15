В Rheinmetall заявили о невозможности передать Украине Leopard

Глава оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания не сможет передать Украине танки Leopard в 2023 году. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По словам Паппергера, в распоряжении концерна находится 110 танков, включая 22 танка типа Leopard. Их все можно было бы подготовить к отправке на Украину, но Rheinmetall не сможет отремонтировать их «без заказа», поскольку затраты на это составляют несколько миллионов евро, отметил он.