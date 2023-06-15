$83.96-0.3690.97-0.10

СМИ: Глава ГУР Буданов был тяжело ранен 29 мая в Киеве

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире данного ведомства в Киеве. Об этом в четверг, 15 июня, РИА Новости сообщил сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на источники в украинской военной разведке.

СМИ: Глава ГУР Буданов был тяжело ранен 29 мая в Киеве
© Wikipedia / president.gov.ua / CC BY 4.0

По словам собеседника агентства, после обстрела Буданова вывезли через Польшу специальным бортом американских воздушных сил на территорию Германии, где он в настоящее время находится в госпитале бундесвера в Берлине.

Минобороны РФ 29 мая заявило, что российская армия нанесла ракетный удар по аэродромам Украины, в результате которого были поражены командные пункты и радиолокационные посты. Украинские каналы писали об ударах по Рыбальскому острову, где размещается офис ГУР.

— Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым. После того, как Буданова удалось извлечь из-под завалов, его эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, куда, специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-ой воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, — заявил спикер.

Запись этого полета сохранилась в архивах сервиса Flightaradar, что в свою очередь подтверждает слова источника. Также собеседник РИА Новости отметил, что глава военной разведки Украина находится в тяжелом состоянии.

В последний раз в публичном поле Буданов появлялся 29 мая. Тогда он пригрозил России скорым ответом на недавние ракетные удары по Киеву. Он заявил, что «вы очень скоро об этом пожалеете».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители