СМИ: Глава ГУР Буданов был тяжело ранен 29 мая в Киеве

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире данного ведомства в Киеве. Об этом в четверг, 15 июня, РИА Новости сообщил сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на источники в украинской военной разведке.

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По словам собеседника агентства, после обстрела Буданова вывезли через Польшу специальным бортом американских воздушных сил на территорию Германии, где он в настоящее время находится в госпитале бундесвера в Берлине.

Минобороны РФ 29 мая заявило, что российская армия нанесла ракетный удар по аэродромам Украины, в результате которого были поражены командные пункты и радиолокационные посты. Украинские каналы писали об ударах по Рыбальскому острову, где размещается офис ГУР.

— Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым. После того, как Буданова удалось извлечь из-под завалов, его эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, куда, специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-ой воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, — заявил спикер.

Запись этого полета сохранилась в архивах сервиса Flightaradar, что в свою очередь подтверждает слова источника. Также собеседник РИА Новости отметил, что глава военной разведки Украина находится в тяжелом состоянии.