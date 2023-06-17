Шойгу проинспектировал производство танков и ТОС в Омской области

Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и выполнение Гособоронзаказа в Омской области
Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, предприятие занимается производством танков и тяжелых огнеметных систем. Министру показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Руководитель предприятия добавил, что за счет оптимизации производства удалось увеличить объем выпускаемой продукции за последние месяцы в разы.
"На арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения Сергей Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед его отправкой подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции", - отмечается в сообщении.
Шойгу доложили, что курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева оказывают помощь в обслуживании вооружения и военной техники.
Ранее Шойгу говорил, что сообщения о снижении военно-технического сотрудничества России с другими странами из-за начала СВО не имеют под собой реальной почвы.