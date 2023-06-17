$83.65-0.3191.63+0.67

Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и выполнение Гособоронзаказа в Омской области

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал производство танков и ТОС в Омской области
© ТАСС

По информации ведомства, предприятие занимается производством танков и тяжелых огнеметных систем. Министру показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Руководитель предприятия добавил, что за счет оптимизации производства удалось увеличить объем выпускаемой продукции за последние месяцы в разы.

"На арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения Сергей Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед его отправкой подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции", - отмечается в сообщении.

Шойгу доложили, что курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева оказывают помощь в обслуживании вооружения и военной техники.

Ранее Шойгу говорил, что сообщения о снижении военно-технического сотрудничества России с другими странами из-за начала СВО не имеют под собой реальной почвы.

18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители