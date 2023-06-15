Украина подготовит еще 10 тыс. операторов беспилотников

Украина начинает подготовку еще 10 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Теперь военных будут обучать управлять ударными дронами, нацеленными на поражение живой силы и техники, сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

"Начинаем подготовку еще 10 тыс. операторов БПЛА в рамках проекта "Армия дронов". Если до этого мы в основном учили руководить коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории - FPV-дроны и самолеты-бомберы", - написал он в Telegram-канале.

Федоров подчеркнул, что большинство из ранее обученных операторов уже выполняют задания в зоне боевых действий.

8 мая министр заявил, что в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) созданы еще восемь ударных рот беспилотников. 5 мая он сообщил, что Украина завершила обучение 10 тыс. операторов БПЛА, в стране функционируют свыше 20 школ для их обучения.

В середине апреля военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщил, что для украинских войск уже подготовлено более 70 рот операторов БПЛА, в каждую из которых входит от 50 до 60 человек личного состава.