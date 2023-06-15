ЕС нарастит поставки Украине продвинутых видов вооружений

Боррель заявил, что ЕС будет наращивать поставки Украине продвинутых видов вооружений
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет наращивать поставки Украине продвинутых видов вооружений.
Об этом он сказал в ходе встречи министров обороны стран НАТО с представителями оборонной промышленности альянса.
«Мы будем наращивать поставки продвинутых сложных видов вооружений, чтобы отвечать на российские атаки», — цитирует Борреля ТАСС.
При этом он не упомянул о неудачных попытках контрнаступления украинской армии.
Также Боррель заявил о завершении подготовки 24 тысяч солдат ВСУ.