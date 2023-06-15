ЕС нарастит поставки Украине продвинутых видов вооружений

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет наращивать поставки Украине продвинутых видов вооружений.

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Об этом он сказал в ходе встречи министров обороны стран НАТО с представителями оборонной промышленности альянса.

«Мы будем наращивать поставки продвинутых сложных видов вооружений, чтобы отвечать на российские атаки», — цитирует Борреля ТАСС.

При этом он не упомянул о неудачных попытках контрнаступления украинской армии.