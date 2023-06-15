Стало известно о мощном ударе по Сумской области

По предварительным данным, целью удара являются склады техники ВСУ в Сумской области. Помимо этого, удар мог быть нанесен по личному составу, расположенному в Шостке.

«Примечательно, что перед очередным массированным ударом по объектам ВСУ на Украине американский беспилотник RQ-4 Global Hawk проводит разведку на юге Черного моря», — пишут авторы канала.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Уточнялось, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Кроме того, детонации произошли в Кривом Роге. Граждан призывали находиться в укрытиях. Также воздушная тревога действовала практически во всех областях страны, за исключением западных.