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Боррель заявил о завершении подготовки 24 тысяч солдат ВСУ

Страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВСУ и продолжат тренировать ещё более количество солдат, заявил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.

Боррель заявил о завершении подготовки 24 тысяч солдат ВСУ
© RT на русском

«Мы уже завершили подготовку 24 тыс. военных для Украины, и эта цифра продолжит расти», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили о завершении обучения украинских танкистов в королевстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать условия для подготовки украинских пилотов.

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