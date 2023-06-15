Боррель заявил о завершении подготовки 24 тысяч солдат ВСУ
Страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВСУ и продолжат тренировать ещё более количество солдат, заявил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.
«Мы уже завершили подготовку 24 тыс. военных для Украины, и эта цифра продолжит расти», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны Великобритании сообщили о завершении обучения украинских танкистов в королевстве.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать условия для подготовки украинских пилотов.