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Швейцария предоставит Германии танки Leopard 2 для отправки на Украину

Федеральное собрание Швейцарии большинством голосов решило продать Германии 25 танков Leopard 2 для дальнейшей отправки на Украину. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Швейцария предоставит ФРГ танки Leopard 2 для отправки на Украину
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Отмечается, что 25 из 96 списанных боевых машин еще должны пройти необходимую модернизацию перед их передачей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующее решение парламента было одобрено правительством Швейцарии.

Ранее Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», —говорится в заявлении верхней палаты швейцарского парламента.

3 марта сообщалось, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall захотел купить у швейцарской компании Ruag около 100 танков Leopard 1 для последующей передачи техники ВСУ. Однако Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) наложил вето на осуществление данной сделки по юридическим причинам.

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