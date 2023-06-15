Украина попросила Запад не торопить контрнаступление

Украинские власти обращались к США с просьбой умерить ожидания от начавшегося контрнаступления и не торопить его ход. Об этом пишет американская газета Politico.

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Издание цитирует слова министра обороны республики Алексея Резникова, который, как утверждается, обеспокоен «завышенными ожиданиями» Вашингтона насчет успеха в предстоящем сражении.

«Они хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции», — говорил Резников.

Параллельно с этим, пишут журналисты, министр попросил союзников «умерить свои надежды, чтобы избежать последующего разочарования».

Также Politico, ссылаясь на депутатов Верховной Рады, утверждает, что Госдепартамент и Совет национальной безопасности США рассматривают возможность сократить передаваемую Киеву помощь, если страна не сможет достигнуть значимых успехов на поле боя.

«Посмотрим, как пойдет контрнаступление», — пересказывают парламентарии слова американских дипломатов.

В свою очередь руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) также призывает не спешить во время наступления, указывая, что неудачи могут сильно подорвать моральный дух личного состава и в конечном итоге привести к провалу сопротивления.

«Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным», — сказал собеседник газеты в украинском командовании.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанную попытку контрнаступления. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.