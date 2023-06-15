В Токио предположили, что запущенная ракета КНДР уже упала

Запущенная в четверг, предположительно, баллистическая ракета КНДР с большой долей вероятности уже упала. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ведомствам начать детальный сбор и анализ информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.
Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японский правительственные источники, ракета КНДР, вероятно, упала внутри исключительной экономической зоны Японии.
Как сообщило агентство Kyodo, в связи с запуском ракеты КНДР в Токио откроется заседание Совета национальной безопасности Японии.
31 мая КНДР предприняла попытку запуска своего первого военного разведывательного спутника. Радио "Голос Кореи" со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР отметили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.