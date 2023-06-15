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Минобороны России сообщило об отражении семи украинских атак за сутки

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал об отражении семи украинских атак за сутки.

Минобороны России сообщило об отражении семи украинских атак за сутки
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В районе Времевского выступа бойцы обороняющихся подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки. Они произошли в районах населенных пунктов Новополь (ДНР) и Левадное (Запорожская область). При этом было уничтожено до 25 украинских боевиков и три вражеских танка.

Еще пять атак было отражено на Донецком направлении силами «Южной» группировки войск. Атаки противника были предприняты в районах населенных пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка (ДНР).

Кроме этого, Конашенков рассказал об ударе российским высокоточным оружием по местам производства украинских ударных беспилотников. Сообщается, что все намеченные цели были поражены.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения бронемашины врага экипажем вертолета «Аллигатор».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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