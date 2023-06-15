Российская система ПВО сбила украинский Су-27 в небе над ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был уничтожен в районе города Краматорска, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, представитель Минобороны заявил об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении.