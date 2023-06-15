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В ДНР назвали самые «горячие» направления боев

Самыми «горячими» направлениями боев на донецком участке фронта остаются Артемовск, Угледар, Марьинка и Авдеевка, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире Первого канала.

В ДНР назвали самые «горячие» направления боев
© ТАСС

«Противник на этих направлениях продолжает наращивать резервы, подтягивает туда силы. Как раз там регулярно устраивает попытки своего контрнаступления, таких небольших прорывов», — сказал Гагин.

Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что пока ничего не указывает на возможность начала контрнаступления Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в этом регионе.

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