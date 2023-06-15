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В США рассказали о преемнике БМП Bradley

Армия США может получить первую партию машин поддержки пехоты M10 Booker, которые считаются преемниками боевых машин пехоты (БМП) Bradley, в 2024 году. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

В США рассказали о преемнике БМП Bradley
© US Army

Отмечается, что машина, разработанная специалистами компании General Dynamics Land Systems (GDLS), выиграла конкурс армии США на создание боевой бронированной машины (ББМ) в рамках программы Mobile Protected Firepower (MPF). M10 предназначена для огневой поддержки пехоты.

Машина получила пушку XM35 калибра 105 миллиметров и практически полностью унифицированную с танком Abrams M1A2 SEP v3 систему управления огнем. Боевая масса M10 Booker — 38 тонн.

После выхода на полную производственную мощность планируют выпускать по три M10 в месяц. Первые машины поставят военным в 2024 году, а к концу 2025-го будет сформирован батальон из 42 Booker. Всего армия США может получить более 500 машин.

В 2018 году для участия в программе MPF выбрали прототипы от компаний BAE Systems и GDLS. В июне 2022 года стало известно, что армия США выбрала машину GDLS. Новые ББМ должны прослужить не менее 30 лет.

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