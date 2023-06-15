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МО Японии сообщило о ракетном запуске КНДР

КНДР осуществила в четверг запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

МО Японии сообщило о ракетном запуске КНДР
© РИА Новости

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

В свою очередь агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея информировало, что Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря.

31 мая КНДР предприняла попытку запуска своего первого военного разведывательного спутника. Радио "Голос Кореи" со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР отметили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.

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