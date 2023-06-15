МО Японии сообщило о ракетном запуске КНДР

КНДР осуществила в четверг запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

В свою очередь агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея информировало, что Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря.