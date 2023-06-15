ВСУ столкнулись с проблемой после крушения Каховской ГЭС

Вызванное разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) наводнение помешало Вооруженным силам Украины переправиться через Днепр и поддержать контрнаступление. Об этом сообщает Bloomberg.

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В статье говорится, что наводнение создало проблемы с логистикой для украинского командования, которое должно решить, как обеспечить снабжение военных по мере их продвижения. При этом издание отмечает, что по мере снижения уровня воды в Каховском водохранилище возникнет новый ландшафт, который может сыграть на руку ВСУ.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери с начала контрнаступления.