Вызванное разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) наводнение помешало Вооруженным силам Украины переправиться через Днепр и поддержать контрнаступление. Об этом сообщает Bloomberg.
В статье говорится, что наводнение создало проблемы с логистикой для украинского командования, которое должно решить, как обеспечить снабжение военных по мере их продвижения. При этом издание отмечает, что по мере снижения уровня воды в Каховском водохранилище возникнет новый ландшафт, который может сыграть на руку ВСУ.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери с начала контрнаступления.
Также издание InfoBRICS писало, что украинские военные потеряли большую часть своих боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley, поставленных США, в ходе контрнаступления в Запорожской области. Как сообщалось, из девяти машин шесть были разбиты в боях под Ореховом, три получили повреждения, но "подлежат ремонту".