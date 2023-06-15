В ЛНР сообщили, что в республике научились сбивать ракеты Storm Shadow

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что в республике научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом Пасечник заявил в беседе с ТАСС.

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Кроме того, глава республики отметил, что в данный момент в ЛНР работают над повышением эффективности систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также Леонид Пасечник заявлял, что не видит признаков начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в Луганской народной республике. При этом он подчеркивал, что оборонительные сооружения в республике являются достаточно серьезными и крепкими, поэтому "враг на территорию не пройдет".

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).