В Киеве заявили, что украинские войска еще не начали контрнаступление
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что контрнаступление Украины еще не началось, передает РИА Новости.
Подоляк назвал текущие удары со стороны ВСУ тестированием. По его словам, армия Украины пытается уничтожить как можно больше российской техники и военных.
«При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», - указал советник главы офиса президента Украины.
4 июня началось украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях. Основной удар ВСУ решили сконцентрировать на Запорожском участке фронта.
Ранее Подоляк заявил, что конфликт на Украине является возможностью Европы на перевооружение. По его словам, многие страны могут отдать свое устаревшее вооружение, а взамен получить новую технику за счет стратегических партнеров.