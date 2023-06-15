В Киеве заявили, что украинские войска еще не начали контрнаступление

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что контрнаступление Украины еще не началось, передает РИА Новости.

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Подоляк назвал текущие удары со стороны ВСУ тестированием. По его словам, армия Украины пытается уничтожить как можно больше российской техники и военных.

«При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», - указал советник главы офиса президента Украины.

4 июня началось украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях. Основной удар ВСУ решили сконцентрировать на Запорожском участке фронта.