Фрегат "Адмирал Головко" с ракетами "Циркон" передадут ВМФ
Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" будет передан флоту в ближайшее время. Испытания корабля близятся к завершению.
- Испытания должны закончить на днях. Готовимся передавать корабль флоту, - рассказал в кулуарах ПМЭФ глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Его слова приводит ТАСС.
"Адмирал Головко" - третий представитель проекта 22350 и первый корабль, который будет штатно оснащаться гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В испытаниях оружия участвовал головной фрегат серии, "Адмирал Горшков".
Вместе с "Цирконами" в арсенал корабля войдут крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Также фрегат вооружен противоторпедным комплексом "Пакет-НК" и системой ПВО "Редут".