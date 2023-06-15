Фрегат "Адмирал Головко" с ракетами "Циркон" передадут ВМФ

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" будет передан флоту в ближайшее время. Испытания корабля близятся к завершению.

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- Испытания должны закончить на днях. Готовимся передавать корабль флоту, - рассказал в кулуарах ПМЭФ глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Его слова приводит ТАСС.

"Адмирал Головко" - третий представитель проекта 22350 и первый корабль, который будет штатно оснащаться гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В испытаниях оружия участвовал головной фрегат серии, "Адмирал Горшков".