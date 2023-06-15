Делимханов заявил об отправке чеченских подразделений в Белгородскую область

Депутат Государственной думы Адам Делимханов сообщил в своем Telegram-канале, что специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" уже работает в приграничных районах Белгородской области.

Кроме того, отряды "Ахмата" участвуют в боях на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в частности "уверенно продвигаются в марьинском направлении", рассказал Делимханов.

Депутат добавил, что чеченские бойцы снабжены всем необходимым для выполнения поставленных задач. Об этом Делимханов рассказал на совещании под руководством главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию, что Делимханов погиб. Канал "Звезда" сообщал, что соратник Кадырова был ранен. Впоследствии сам депутат заявил, что с ним все хорошо.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.