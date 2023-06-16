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Киев уличили в постановке воздушной тревоги к приезду африканских лидеров

Военкор Борис Рожин предположил, что ракетный обстрел Киева во время визита лидеров африканских стран был постановкой для ухудшения отношений России и ЮАР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Киев уличили в постановке воздушной тревоги к приезду лидеров ЮАР
© lenta.ru

«Судя по спешному заявлению, "атака на Киев" является обычной клоунской постановкой под визит президента ЮАР. Расходимся», — написал Борис Рожин.

Воздушная тревога объявлена в Киеве во время визита президента ЮАР

Во время визита президента ЮАР и других африканских лидеров началась воздушная тревога, также мэр Киева сообщил о взрывах в Подольском районе столицы. Сразу же после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия специально нанесла ракетный удар во время визита иностранных гостей.

После сообщений о взрывах воздушную тревогу отменили. Представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы заявил, что визит в Киев проходит «хорошо, как и планировалось».

Также его сопровождают лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии. Из Киева через Польшу они поедут в Москву.

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