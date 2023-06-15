Названы главные риски для украинского контрнаступления

«Риск для [ВСУ] заключается в том, что прежде чем они доберутся до этой линии обороны, они столкнутся с большими потерями, и им будет слишком сложно прорвать ее», — заявил Ли. По его мнению, Украина проиграет «войну на истощение», которую Москва смогла навязать Киеву в последние месяцы.