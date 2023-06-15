Эстония призовет НАТО повысить нижнюю границу военных расходов

«Мы полагаем, что повышения [оборонных расходов] до уровня двух процентов [от ВВП] недостаточно, поэтому Эстония на саммите в Вильнюсе будет требовать большего — 2,5 процента. Это одна из основных целей, которых мы постараемся достигнуть там», — сообщил он. Отмечается, что это на полпроцента выше, чем требует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.