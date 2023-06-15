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Эстония призовет НАТО повысить нижнюю границу военных расходов

Эстония на июльском саммите блока в Вильнюсе призовет НАТО повысить нижнюю границу военных расходов стран-участниц альянса до 2,5 процента ВВП. Об этом заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур, передает ТАСС.

Эстония призовет НАТО повысить нижнюю границу военных расходов
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«Мы полагаем, что повышения [оборонных расходов] до уровня двух процентов [от ВВП] недостаточно, поэтому Эстония на саммите в Вильнюсе будет требовать большего — 2,5 процента. Это одна из основных целей, которых мы постараемся достигнуть там», — сообщил он. Отмечается, что это на полпроцента выше, чем требует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее генсек военного блока заявил, что после саммита альянса члены объединения суммарно развернут 300 тысяч военных при поддержке значительных сил ВМС и ВВС. Кроме того, группа по ядерному планированию НАТО планирует обсудить сдерживание России. Столтенберг рассказал, что на заседании глав минобороны блока в Брюсселе 16 июня также поднимут вопрос о надежности существующих инструментов.

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