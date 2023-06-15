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Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник в Гомельской области

Ударный украинский беспилотник сбит белорусскими пограничниками в Гомельской области, заявили в погранкомитете. Об этом пишет ТАСС.

Белорусские пограничники сбили в конце мая украинский БПЛА
© ТАСС

Отмечается, что инцидент произошел еще в конце мая. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотника. Он был обнаружен в небе и двигался с украинской территории в тыл Белоруссии. С помощью штатного вооружения пограничники сбили аппарат.

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После осмотра местности, где упал БПЛА, было обнаружено несколько металлических элементов с признаками термического воздействия, которые были изъяты. По результатам проведенной взрывотехнической экспертизы было установлено, что в результате попадания пули произошел подрыв взрывного устройства (боеприпаса), закрепленного на борту аппарата.

Напомним, это уже не первый случай перехвата белорусскими пограничниками БПЛА. Так, в феврале был сбит украинский разведывательный беспилотник неподалеку от границы в Брестской области.

Похожие случаи происходили с начала осени до начала зимы 2022 года. С начала спецоперации до середины января этого года было зафиксировано 463 полета беспилотников вдоль границы республики.

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