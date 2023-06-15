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Генсек НАТО: гарантий для скорого вступления Швеции в альянс нет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гарантий для вступления Швеции в альянс на саммите в Вильнюсе нет. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе
© globallookpress.com

Такое заявление Столтенберг сделал на встрече министров обороны стран НАТО 15 июня.

Он подчеркнул, что Швеция выполнила все требования Турции, отменила ограничения на поставки оружия Анкаре, изменила Конституцию и ввела антитеррористическое законодательство.

«Поэтому мы считаем, что она должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет», - заявил Столтенберг.

Следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Финляндия и Швеция стремились вступить в НАТО одновременно, но из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме власти Турции заявили, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности».

Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023-го.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может одобрить заявку Швеции в НАТО до июльского саммита альянса, но это будет зависеть от Стокгольма.

Среди требований Анкары к Швеции - выдача 120 человек, обвиняемых в Турции в терроризме.

В июне Bloomberg сообщило, что, несмотря на надежды Швеции, что недавний строгий закон о борьбе с терроризмом смягчит подход Анкары, Турция пока не пустит Стокгольм в НАТО. Власти Турции хотят, чтобы Швеция сначала полностью реализовала поправки в законодательство, которые начали действовать недавно - с 1 июня.

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