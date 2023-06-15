Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гарантий для вступления Швеции в альянс на саммите в Вильнюсе нет. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Столтенберг сделал на встрече министров обороны стран НАТО 15 июня.

Он подчеркнул, что Швеция выполнила все требования Турции, отменила ограничения на поставки оружия Анкаре, изменила Конституцию и ввела антитеррористическое законодательство.

«Поэтому мы считаем, что она должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет», - заявил Столтенберг.

Следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Финляндия и Швеция стремились вступить в НАТО одновременно, но из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме власти Турции заявили, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности».

Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023-го.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может одобрить заявку Швеции в НАТО до июльского саммита альянса, но это будет зависеть от Стокгольма.

Среди требований Анкары к Швеции - выдача 120 человек, обвиняемых в Турции в терроризме.