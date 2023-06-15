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В Белоруссии сообщили об атаке украинского беспилотника

Пограничный комитет Белоруссии заявил о сбитом в Гомельской области украинском беспилотном летательном аппарате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Telegram.

Белорусские пограничники сбили в конце мая украинский БПЛА
© Depositphotos

По данным комитета, инцидент произошел в конце мая. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя БПЛА, дрон двигался с украинской территории вглубь Белоруссии, рассказали в погранкомитете.

Пограничники применили штатное вооружение, в результате произошла детонация боеприпаса, закрепленного на беспилотнике. В ходе осмотра места падения дрона пограничники обнаружили металлические элементы со следами термического воздействия.

Назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Белоруссии. По факту произошедшего проводятся дальнейшие мероприятия, сообщили в комитете.

В марте стало известно, что Киев совершил диверсию против российского самолета A-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противник использовал для атаки БПЛА.

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