Белорусские пограничники сбили в конце мая украинский БПЛА

Пограничный комитет Белоруссии заявил о сбитом в Гомельской области украинском беспилотном летательном аппарате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Telegram.

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По данным комитета, инцидент произошел в конце мая. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя БПЛА, дрон двигался с украинской территории вглубь Белоруссии, рассказали в погранкомитете.

Пограничники применили штатное вооружение, в результате произошла детонация боеприпаса, закрепленного на беспилотнике. В ходе осмотра места падения дрона пограничники обнаружили металлические элементы со следами термического воздействия.

Назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Белоруссии. По факту произошедшего проводятся дальнейшие мероприятия, сообщили в комитете.