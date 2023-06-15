Белорусские пограничники сбили в конце мая украинский БПЛА

Пограничный комитет Белоруссии заявил о сбитом в Гомельской области украинском беспилотном летательном аппарате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Telegram.
По данным комитета, инцидент произошел в конце мая. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя БПЛА, дрон двигался с украинской территории вглубь Белоруссии, рассказали в погранкомитете.
Пограничники применили штатное вооружение, в результате произошла детонация боеприпаса, закрепленного на беспилотнике. В ходе осмотра места падения дрона пограничники обнаружили металлические элементы со следами термического воздействия.
Назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Белоруссии. По факту произошедшего проводятся дальнейшие мероприятия, сообщили в комитете.
В марте стало известно, что Киев совершил диверсию против российского самолета A-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противник использовал для атаки БПЛА.