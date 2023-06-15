Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что гарантий присоединения Швеции к альянсу на саммите блока в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, передает ТАСС.

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Как заявил глава альянса по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО, Швеция выполнила все требования Турции.

По его словам, Стокгольм отменил ограничения на поставки оружия, изменил конституцию и ввел антитеррористическое законодательство. НАТО считает, что страна должна стать членом Североатлантического альянса как можно скорее, подчеркнул он.

«Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», — сказал Столтенберг.