В ДНР заявили о попытках ВСУ проломить оборону Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки проломить оборону Артемовска (украинское название города — Бахмут) на флангах. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

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По его словам, ВСУ пытаются не допустить наступательных действий со стороны российских войск. Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы России предпринимают меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы самого города.