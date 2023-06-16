$83.96-0.3690.97-0.10

В ДНР заявили о попытках ВСУ проломить оборону Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки проломить оборону Артемовска (украинское название города — Бахмут) на флангах. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

В ДНР заявили о попытках ВСУ проломить оборону Артемовска
© Alex Babenko / Reuters

По его словам, ВСУ пытаются не допустить наступательных действий со стороны российских войск. Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы России предпринимают меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы самого города.

20 мая российские силы взяли под контроль Артемовск. В ночь на 21 мая эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.Бои за Артемовск продлились 224 дня. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что контроль над городом позволит российским военным наступать вглубь Украины.

1
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители