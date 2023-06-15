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Минобороны Великобритании показало беспилотники для передачи Украине

Минобороны Великобритании опубликовало в Twitter видео с новейшими моделями беспилотников для передачи Украине.

На опубликованных кадрах показаны среднеразмерные дроны с противолодочными боеприпасами. Также на видео запечатлен разведывательный беспилотник, который может взлетать как с земли, так и с боевого корабля.

Появилось видео уничтожения техники ВСУ российскими вертолетами

«Международный фонд для Украины предоставит стратегически значимые ресурсы, которые являются важными для обеспечения безопасности страны. Первая партия заказанных аппаратов будет доставлена в страну в ближайшем месяце», — сказано в сообщении.

Отмечается, что техника будет поставлена Киеву в рамках объявленной ранее военной помощи в размере 92 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов).

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