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Российская авиация ударила по опорным пунктам и технике ВСУ на трех направлениях

Авиация группировки «Юг» нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщил Вадим Астафьев.

Российская авиация ударила по опорным пунктам и технике ВСУ на трех направлениях
© РИА Новости

По его информации, авиация группировки российских военных нанесла ракетно-бомбовые удары на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

Кроме того, артиллеристы группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, а также минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки, добавили в Минобороны (МО) России.

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