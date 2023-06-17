Российская авиация ударила по опорным пунктам и технике ВСУ на трех направлениях

Авиация группировки «Юг» нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщил Вадим Астафьев.

По его информации, авиация группировки российских военных нанесла ракетно-бомбовые удары на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.