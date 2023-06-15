СМИ: разведчики нашли оружие НАТО в Белгородской области
Военные России находят много оружия Североатлантического альянса после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика с позывным «Кара».
По его словам, вместе с сослуживцами он видел очень много брошенных иностранных боеприпасов. Также на земле лежало много желтых повязок. Оружие и боеприпасы находят в частных домах, где располагаюсь диверсанты и обстреливали российских военных.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо судить на военном трибунале за поставки оружия Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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