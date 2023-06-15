Спецоперация на Украине 15 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 июня 2023 года.

В США рассказали об обучении ВСУ использованию танков Abrams

Вашингтон рассчитывает, что около 200 украинских военных закончат обучение по использованию танков M1A1 Abrams к концу этого лета, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CBS.

По словам источников, с февраля 2022 года американские власти обучили более 11 тысяч солдат, как использовать разные виды техники в боевых условиях. Сейчас под руководством Министерства обороны США проходят подготовку около 1,7 тысячи украинских военных.

Еще 200 человек проходят обучение в Германии на тренировочных боевых машинах. Также отмечается, что заканчивается ремонт 31 танка Abrams.

США наблюдают за ходом контрнаступления украинских Вооруженных сил, что позволит скорректировать программу обучения.

Аналитик оценил возможность вторжения ВСУ в Крым

Вторжение украинских военных на Крымский полуостров невозможно без прямого вмешательства НАТО, сообщает President Online со ссылкой на бывшего главного аналитика японского МИД Масару Сато.

По его словам, невозможно представить, чтобы украинская армия напала на полуостров, используя только собственные силы. Для этого потребуется прямое вмешательство Североатлантического альянса, главным образом – войск США.

Как отметил эксперт, конфликт вокруг Украины — конфликт между США и Россией, который может привести к третьей мировой войне.

Кравцов: в России издадут учебник по истории, отражающий события СВО

Российский учебник истории для школьников 5-9 классов с разделами про специальную военную операцию будет завершен в 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

При этом, по его словам, учебное пособие для старших классов уже готово. Учащиеся начнут заниматься по нему с нового учебного года в сентябре.