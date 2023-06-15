Мобилизация: последние новости на сегодня 15 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 июня 2023, в материале «Рамблера».

«Срочно набрать два миллиона?»: Путин ответил на призывы провести мобилизацию

Глава государства Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, сообщает НСН.

Президент РФ заявил, что в настоящее время нет необходимости проведения мобилизации. По его словам, при этом «общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона».

Российский лидер указал, что потери участвующих в контрнаступлении украинских солдат в десять раз превышают российские. Кроме того, Россия уничтожила до трети от общего числа поставленной Украине военной техники Запада.

Участники СВО из Волгограда получат бесплатную юрпомощь

Отныне участники специальной военной операции, ополченцы Донбасса и члены их семей смогут бесплатно получать юридическую помощь, сообщает «Волгоградская правда» со ссылкой на подписанный главой государства закон.

Также на это могут рассчитывать военнослужащие, сотрудники Росгвардии, мобилизованные, добровольцы, спасатели, служащие ФСБ, СВР, ФСО, представители военной прокуратуры и военных органов СКР, если они участвовали в спецоперации или в отражении вооруженного вторжения на госгранице и в российских приграничных регионах.

Имеют право получить юридическую помощь и граждане, принимавшие участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР и воинских формирований с 11 мая 2014 года, а также члены их семей.

Российского военного судили публично «в профилактических целях»

В Красноярске гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении рядового Пушникова, сообщает news.ru

Он получил пять лет колонии общего режима из-за самовольного оставления воинской части во время несения военной службы. Уголовное дело рассматривалось в присутствии военнослужащих с профилактическими целями.