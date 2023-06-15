Российские военные пресекли перегруппировку украинских солдат
Российские военные предотвратили перегруппировку украинских солдат, сообщает ТАСС.
Это произошло на запорожском направлении. В результате была уничтожена гаубица и живая сила. Отмечается, что солдаты Украины вели разведку, открыли огонь из артиллерийских орудий, пытались провести перегруппировку сил.
Российская артиллерия уничтожила гаубицу Д-30, нанесла поражение по скоплению живой силы противника, а российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников.
Рамблер: главные новости